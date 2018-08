Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Randalierer in Gewahrsam ...

Randalierer in Gewahrsam genommen, ein Messer sichergestellt

Siegburg - Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr wurde ein 34jähriger Bonner durch Polizeibeamte auf dem Markt überprüft, da er andere Besucher anpöbelte und Streit suchte, es gab auch bereits körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Gästen. Zur Feststellung seiner Personalien wurde er aufgefordert sich auszuweisen. Er weigerte sich, so dass er zur Identitätsfeststellung mitgenommen wurde. Hierbei sperrte er sich, so dass die Beamten einfache körperliche Gewalt anwenden mussten. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Im Bereich der Humperdinckstraße wurde am Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr ein 19jähriger Eitorfer angetroffen, der sich im unbeleuchteten Bereich eines Parkplatzes mit einem Bekannten aufhielt. Bei der Durchsuchung der Personen wurde bei dem 19jährigen ein Einhandmesser aufgefunden. Das Messer wurde sichergestellt, da das Mitführen auf öffentlichen Veranstaltungen untersagt ist. (Th.)

