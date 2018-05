Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Reittouristin in ...

Reittouristin in hilfloser Lage aufgefunden

Hennef - Eine 40-jährige Frau aus dem Bodenseeraum wurde am Montagnachmittag (28.05.2018) gegen 20.00 Uhr im Bereich Hennef-Edgoven von einem Zeugen in einer hilflosen Lage aufgefunden. Die Frau, die in einer nahegelegenen Pension wohnt, machte einen verwirrten Eindruck und hatte leichte Verletzungen (Kratzer und Hämatome) am Oberkörper. Woher die Verletzungen stammten, konnte sie nicht angeben. Die 40-Jährige war nach eigenen Angaben zuvor auf einem Reiterhof in Hennef-Kümpel. Von dort ist sie gegen 16.00 Uhr zu Fuß in Richtung der Pension zurückgegangen. Danach hat sie große Erinnerungslücken. Möglicherweise sind ihr auf dem Weg zur Pension drei Personen entgegen gekommen. Da derzeit völlig unklar ist, ob möglicherweise eine Straftat oder ein Unfall im Raum stehen, suchen die Ermittler der Polizei Zeugen, welche die blonde 40-Jährige, die mit einer dunklen Hose, braunen Stiefeln und einem beige-grauen T-Shirt bekleidet war, nach ihrem Besuch auf dem Reiterhof gesehen haben. Hinweise zum Verhalten der Frau vor ihrem Auffinden oder zu Kontaktpersonen nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

