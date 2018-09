Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Sankt-Augustin - ...

Sankt-Augustin - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Sankt Augustin - Am Samstag den 15. September 2018 um 22:15 h kam es in Sankt-Augustin zu einem Verkehrsunfall mit vier teils schwerverletzten Personen. Ein 26-jähriger St.-Augustiner befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Buisdorf. In Höhe der Autobahnüberführung der A 560 kam der Audi zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen die Leitplanke und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Es überquerte drehend den folgenden Kreuzungsbereich. Auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen des Gegen- verkehrs stieß das Auto frontal gegen den Skoda einer 30-jährigen St.-Augustinerin, in dem ebenfalls eine 36-jährige und eine 38-jährige Frau saßen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße wurde über mehrere Stunden gesperrt. (HPS)

