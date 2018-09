Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / #sicher.mobil.leben - ...

#sicher.mobil.leben - Bilanz der Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg - Auch die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat sich am 20.09.2018 an der bundesweiten Aktion #sicher.mobil.leben mit Einsatzmaßnahmen im Hinblick auf die verbotene Benutzung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets am Steuer beteiligt. An Kontrollstellen in Troisdorf und Hennef wurden Verkehrsteilnehmer von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert. Neben der konsequenten Ahndung von Verstößen durch die Nutzung von Smartphone oder Tablet am Steuer, stand auch das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention an den Kontrollstellen im Vordergrund. Vielen Auto- und Radfahrern waren die möglichen Folgen des "Abgelenkt sein" gar nicht bewusst. Bei einem zwei Sekunden-Blick auf's Display legt ein Auto bei 50 km/h rund 30 Meter im Blindflug zurück, was insbesondere im Stadtverkehr eine immense Strecke darstellen kann. Das Unfallrisiko steigt während des Telefonierens und Textens genauso an, wie das Fahren mit 0,8 Promille Alkohol im Blut. Nach letzten Untersuchungen benutzte etwa die Hälfte aller Autofahrer keine Freisprecheinrichtung, in der Altersklasse zwischen 30 und 44 Jahren haben sogar noch weniger so eine Einrichtung. Dieses Bild bestätigte auch die Zahl der von den Siegburger Beamten festgestellten Verstöße: Von 70 kontrollierten Autofahrern benutzten 28 verbotenerweise ein Mobiltelefon oder ähnliches. Folge ist ein Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro und ein Eintrag in die Sünderkartei mit 1 bis 2 Punkten. Für die Höhe des Bußgeldes und die Anzahl der Strafpunkte ist entscheiden, ob es zu einer Gefährdung oder zu einem Unfall bei der Benutzung kam. Zudem wurden noch 11 weitere Verwarngelder wegen Gurtverstößen oder ähnlichem verhängt. Natürlich wird auch nach dem heutigen Aktionstag im Rhein-Sieg-Kreis genau auf die verbotene Benutzung von Smartphones oder Tablets geachtet. Im Jahr 2018 hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bis Ende August bereits über 1.500 Auto- und Radfahrer mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt und entsprechende Anzeigen vorgelegt. (Bi)

