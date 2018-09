Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Sperrmaßnahmen wegen der ...

Sperrmaßnahmen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Siegburg - Wegen der Entschärfung einer 250 Kg Weltkriegsbombe am Siegufer in Siegburg-Zange; muss ein 450 Meter Sperrradius um die Fundstelle eingerichtet werden. Die Polizei bereitet gemeinsam mit den betroffenen Kommunen die Evakuierung und die Sperrmaßnahmen vor. Betroffen ist auch die Autobahn 560 zwischen Sankt Augustin-West und Sankt Augustin in beiden Richtungen. Aktuelle Infos der Polizei auf Twitter @polizei_NRW_SU

