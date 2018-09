Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Sprayer auf frischer Tat ...

Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Hennef - Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit alarmierten am Dienstagabend (18.09.2018) kurz vor Mitternacht die Polizei, weil sie drei Sprayer beobachteten, die eine wartende S-Bahn am Bahnhof Hennef-Blankenberg besprühten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das Bahnhofsgelände. Nachdem die Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt worden war, griffen die Beamten zu. Die drei männlichen Täter flüchteten ins Unterholz und versteckten sich. Mit Hilfe eines angeforderten Hubschraubers der Bundespolizei konnte ein 42-jähriger Kölner in einem Gebüsch gefunden werden. Sein 32-jähriger Mittäter hatte sich erfolglos in einem anderen Gebüsch in Richtung Au/Sieg versteckt. Dem dritten Sprayer gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizisten stellten mehrere Spraydosen und eine Digitalkamera, mit der Bilder der Farbschmierereien gemacht wurden, sicher. Der 32-jährige Sprayer konnte zunächst keinen festen Wohnsitz vorweisen und wurde vorläufig festgenommen. Er wurde für die weiteren Ermittlungen an die Fahnder der zuständigen Bundespolizeidirektion Sankt Augustin übergeben. Es haben sich jedoch keine weiteren Haftgründe gegen den Mann ergeben, sodass er wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti. Der Sachschaden wird auf circa 3000,- Euro geschätzt. Der flüchtige Sprayer wird als 35-40 Jahre alter und circa 180-185cm großer Mann mit Vollbart beschrieben. Er ist im Nacken und an den Armen tätowiert. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose. Auf dem Kopf trug er eine Kappe in Tarnfarben. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Bundepolizeiinspektion Köln unter den Rufnummern 0800 6888000 (kostenfrei Hotline) oder 0221 160930. (Bi)

