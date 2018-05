Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Täter machen sich an ...

Täter machen sich an Autowaschanlage zu schaffen

Troisdorf - Am 24.05.2018 gegen 01:30 Uhr machten sich unbekannte Täter an den Münzautomaten einer Selbstwaschanlage für Kraftfahrzeuge an der Bonner Straße in Troisdorf zu schaffen. An mehreren Automaten wurden die Münzfächer aufgebrochen und Kabel der Stromversorgung und der Alarmanlage durchschnitten. Welche Beute die Täter machten, ist noch unklar. Allein der Sachschaden wird auf rund 3000,- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

