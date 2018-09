Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Tankstelleneinbruch

Tankstelleneinbruch

Troisdorf - Am 15.09.2018 gegen 02:30 Uhr wurde ein Anwohner der Moselstraße in Troisdorf durch das Geräusch einer Alarmanlage aufmerksam. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er eine verdächtige Person auf dem Gelände der Tankstelle Moselstraße/Mendener Straße. Der Mann rannte mit einem voll gepackten dunklen Rucksack in Richtung der Hans-Völlmecke-Straße. Die Troisdorfer Polizei fahndete vergeblich nach dem Flüchtigen, der als junger Mann mit schwarzer Kappe, schwarzer Jacke und Sportschuhen beschrieben wird. Am Tatort stellte sich heraus, dass die gläserne Eingangstür von einem oder mehreren Tätern mit einem Kanaldeckel aus einer nahe gelegenen Straße eingeworfen worden war. Im Shop wurden augenscheinlich Tabakwaren in noch unbekannter Menge gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

