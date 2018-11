Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Teure Arbeitsmaschinen ...

Teure Arbeitsmaschinen gestohlen

Lohmar - Auf einer Baustelle an der Bonner Straße in Lohmar-Höffen wurde in der Nacht zum 27.11.2018 ein Anhänger aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Tür des Kastenaufbaus auf und entwendeten Bohrgeräte und andere Elektromaschinen. Es handelte sich um Geräte der Marken Würth, Makita und Milwaukee im Wert von rund 6000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

