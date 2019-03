Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Trickdieb greift ins ...

Trickdieb greift ins Portemonnaie

Siegburg - Ein 80-jähriger Siegburger wurde am Dienstagmittag (26.03.2019) gegen 12.30 Uhr nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Zeithstraße von einem Unbekannten auf dem Parkplatz angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der korpulente Trickdieb wollte eine 2-Euro Münze für den Einkaufswagen gewechselt haben. Während der 80-Jährige im Münzfach seines Portemonnaies suchte, griff der Unbekannte ebenfalls in das Kleingeldfach. Er verdeckte dabei die Geldbörse des Seniors als Sichtschutz mit einer Postkarte oder ähnlichem und entnahm aus dem Geldscheinfach 150 Euro in Scheinen. Anschließend ging der circa 160cm große Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild zu einem dunklen PKW und stieg auf der Beifahrerseite ein. Der Wagen fuhr dann über die Zeithstraße in Richtung der Siegburger Innenstadt davon. Der Trickdieb sprach deutsch mit ausländischem Akzent und trug eine graue Jacke. Sein Fahrer kann lediglich als schlanker, junger Mann beschrieben werden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. Die Polizei rät: Halten Sie Fremde auf Abstand und lassen Sie sich nicht bedrängen. Beweisen Sie im Zweifelsfall auch "Mut zur Unhöflichkeit". Im konkreten Verdachtsfall wählen Sie die 110. Erstatten Sie Anzeige falls sie Opfer eines Trickdiebes geworden sind. (Bi)

