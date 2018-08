Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Unfallfahrer fährt gegen ...

Unfallfahrer fährt gegen Baum, Alkoholtest positiv

Sankt Augustin - Am Freitagmorgen gegen 06.50 Uhr kam ein 38jähriger Sankt Augustiner auf der Mittelstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Als die Funkstreife der Polizeiwache Troisdorf eintraf, befand sich der Unfallfahrer unweit des Unfallortes und versuchte bei Erkennen der Beamten fußläufig zu flüchten. Nach Aufforderung blieb er dann aber stehen. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholvortest durch, dieser zeigte 1,42 Promille an. Der Augustiner wurde durch eine weitere Funkstreife in eine Klinik zur Blutprobenentnahme verbracht, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bei der Unfallaufnahme wurden weitere frische Unfallspuren festgestellt, die auf eine Beteiligung an einem weiteren Unfall hindeuteten. Hierzu liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor, so dass der PKW des Unfallfahrers zur Beweissicherung sichergestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat übernommen und dauern an. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.(Th.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de