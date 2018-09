Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Unfallfahrer gesucht: ...

Unfallfahrer gesucht: Mercedes fährt gegen Baum

Siegburg - Am Sonntagmorgen (23.09.2018), um kurz nach Mitternacht, meldete ein Zeuge einen verunfallten Mercedes auf der Wahnbachtalstraße in Siegburg. Der Wagen war nach der Zeugenaussage von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach der Kollision soll der Fahrer ausgestiegen und in Richtung des Wohngebiets "Deichhaus-Aue" weggegangen sein. Polizei und Rettungskräfte fanden an der Unfallstelle lediglich die verlassene Mercedes-Limousine vor. Anhand der Unfallspuren war der flüchtige Fahrer aus Richtung Frankfurter Straße kommend auf der Wahnbachtalstraße in Richtung Kaldauen gefahren. Vor der Einmündung zum Gerhard-Hauptmann-Weg war der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Baum kollidiert. Im Fahrzeug fanden die Polizisten ein beschädigtes Smartphone, welches vermutlich während der Fahrt benutzt wurde. Ob dies zum Unfall führte, wird derzeit geprüft. Hinweise auf eine Verletzung des Fahrers oder zu Mitfahren im Auto gab es nicht. Die Beamten fahndeten nach dem Flüchtigen, der als 40-45 Jahre alter Mann mit ausländischem Erscheinungsbild beschrieben wird. Von dem dunkel Gekleideten fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden wird auf über 8000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht dauern an. Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de