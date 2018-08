Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Unfallfahrer total betrunken

Unfallfahrer total betrunken

Ruppichteroth - Am Samstagnachmittag meldete ein Zeuge um 16.26 Uhr einen roten VW Passat, der auf der L312 von Waldbröl in Richtung Ruppichteroth unterwegs war. An dem Fahrzeug fehlte der Reifen vorne links. Nur wenige Minuten später teilte ein weiterer Zeuge mit, dass der PKW auf der Eitorfer Straße in Ruppichteroth in eine Mauer gefahren war. Anschließend flüchtete der Fahrer.

Nach weiteren Ermittlungen konnte der 43jährige Fahrer aus Ruppichteroth angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 4,14 Promille. Eine Funkstreife brachte den Mann zur Polizeiwache nach Eitorf, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine weitere Funkstreife folgte nach der Unfallaufnahme der Schleifspur der Felge bis in den Bereich Waldbröl. Dort hatte der Unfallfahrer durch den verlorenen Reifen zuvor ebenfalls einen Unfall verursacht und war geflüchtet, die zuständigen Beamten waren bereits bei der Aufnahme.

Durch aufmerksame Zeugen konnten somit zwei Fälle von Unfallflucht aufgeklärt werden. Im Rahmen der weiteren Überprüfung des Unfallfahrers stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach aufgefallen war. Er hat keine gültige Fahrerlaubnis, da ihm ein noch geltendes Fahrverbot auferlegt ist. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zur Ausnüchterung wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. (Th.)

