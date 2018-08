Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Unfallfahrer war ...

Unfallfahrer war betrunken unterwegs

Lohmar - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.40 Uhr auf der Hauptstraße in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, ein Fahrer war alkoholisiert.

Ein 45jähriger PKW-Fahrer aus Lohmar geriet aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, wo er mit einer 51jährigen PKW-Fahrerin aus Lohmar kollidierte. In ihrem Fahrzeug befand sich noch ein 10jähriger Junge. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden die Frau und der Junge in eine Klinik verbracht, der 45jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Er musste die Beamten trotzdem ins Krankenhaus begleiten, da er alkoholisiert war und eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein Atemalkoholvortest hatte 2,48 Promille ergeben. Nach ersten Ermittlungen ist der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein PKW wurde sichergestellt. Der PKW der Lohmarerin musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Um 16.30 Uhr lief der Verkehr wieder. (Th.)

