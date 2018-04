Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verdacht auf ...

Verdacht auf Brandstiftung nach Dachstuhlbrand

Troisdorf - Am Nachmittag des 05.04.2018 waren Feuerwehr und Polizei bei einem Gebäudebrand in Troisdorf-Spich an der Hauptstraße eingesetzt. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand im Vollbrand. Es handelte sich um ein seit Jahren unbewohntes Gebäude, so dass Personen nicht in Gefahr waren. Die Einsatzkräfte stellten während der Löscharbeiten fest, dass Außentüren des Hauses gewaltsam aufgebrochen worden waren und sich offenbar schon mehrfach Personen unbefugt in dem Haus aufgehalten hatten. Zudem teilten Zeugen mit, dass kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche das Haus verlassen hätten und in Richtung der Lülsdorfer Straße gegangen wären. Die vermutlich drei Personen werden als 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. Einer trug ein Basecap, einer hatte krause Haare. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

