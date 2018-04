Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verdacht auf ...

Verdacht auf Brandstiftung - Jugendlicher vor dem Ermittlungsrichter

Hennef - Nach dem Brand in der Hennefer Gesamtschule an der Wehrstraße am frühen Morgen des 15.04.2018, sehen Polizei und Staatsanwaltschaft den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Der 15-Jährige, der in unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe am Brandort von der Polizei angetroffen worden war, steht inzwischen im dringenden Tatverdacht. Obwohl er in der Vernehmung die Tat leugnete, sprechen die Gesamtumstände für seine Tatbeteiligung. Inzwischen steht fest, dass von seinem Handy der Anruf bei der Rettungsleitstelle erfolgte. Auch Zeugenangaben belasten ihn. Der Jugendliche wurde am heutigen Nachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Siegburg vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.(Ri)

