Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verdacht der ...

Verdacht der Brandstiftung in Schrebergarten

Siegburg - Am 12.03.2019 gegen 16:30 Uhr bemerkten Spaziergänger eine starke Rauchentwicklung aus einem Schrebergarten an der Isaak-Bürger-Straße in Siegburg. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden einen Brand an einer Schrebergartenhütte zwischen der Landstraße 332 und der Isaak-Bürger-Straße. Im Brand stand die hölzerne Eingangstür eines etwa 5 Meter mal 7 Meter großen Gartenhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und damit größeren Schaden verhindern. Menschen waren nicht gefährdet. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei besteht der Verdacht, dass der Brand mit Hilfe einer brennbaren Flüssigkeit gelegt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ist daher eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de