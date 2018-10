Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall im ...

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit 3 leichtverletzten Beteiligten

Hennef L352 - Am heutigen Montag, dem 01.10.2018 um 17:28 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind auf der L352 zwischen Hennef-Heistersch0ß und (Neunkirchen-Seelscheid)- Remschoß gemeldet. Aufgrund der Notrufmeldung wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungswagen entsandt. Nach ersten Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich der Unfallhergang so dar, dass ein 19jähriger Mann aus Hennef, die L352 in Richtung Hennef befuhr. In einer langgezogenen Kurve kam er aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. In diesem Pkw befanden sich eine 32jährige Fahrerin aus Much und ihr 8 Monate altes Kind. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt, wobei die Mutter mit ihrem Kind, durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Unfallverursacher wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Die L352 musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt werden, da die Reinigung der Straße mit einer Kehrmaschine durchgeführt werden musste. (DS)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de