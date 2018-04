Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Samstag 07.04.2018, 14:40 Uhr, Windeck, B 256 - Ein 22 jähriger Motorradfahrer aus Birken-Honigsessen befuhr am 07.04.2018 um 14:40 Uhr die B256 von Rosbach aus kommend ( Präsidentenbrücke ) in Richtung Waldbröl. Im Bereich einer scharfen Linkskurve musste er sein Kraftrad Yamaha vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stark abbremsen, kam hierdurch zu Fall, rutschte zunächst über die Fahrbahn und dann nach rechts auf einen einmündenden Feld-/Waldweg. Im Bereich dieses einmündenden Feld-/Waldweges kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen Kraftrad und einer dort knienden 23 jährigen männlichen Person aus Waldbröl, welche offensichtlich Fotos bzw. Videoaufnahmen vom herannahenden 22 Jährigen machen wollte. Der schwer verletzte 22 jährige Motorradfahrer wurde mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, der 23 Jährige, welcher bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt wurde, wurde mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Das nicht mehr fahrbereite Kraftrad wurde vor Ort durch Angehörige abgeholt. Die B 256, welche im Anschluss an die Unfallaufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden musste, blieb bis 16:50 Uhr gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de