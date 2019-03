Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten / Gaststätte beschädigt

Much-Wohlfarth, Kreuzung L352/L224 - Am Samstag 16.03.2019 um 21:10 Uhr befuhr ein 24 jähriger Eitorfer mit seinem Pkw die L224 aus Richtung Much-Kranüchel kommend in Richtung L352. An der Kreuzung L353/L224 missachtete er dann die Vorfahrt (Stoppzeichen/Haltlinie) eines 20 Jährigen aus Neunkirchen, welcher mit seinem Pkw auf der L352 in Richtung Much-Ort unterwegs war. Nachdem beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten, wurden sie gegen den Eingangsbereich der dortigen, zur Zeit geschlossenen, Gaststätte geschleudert und beschädigten hier das Gebäude und den Eingangsbereich. Der 20 Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Beide Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt und mussten umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Gesamtschaden ( beide Pkw + Gebäude ) wird auf 80000 Euro geschätzt. (Li.)

