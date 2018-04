Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motrorradfahrers

Lohmar-Geber / B507 - Am heutigen Sonntag, 08.04.2018 um 12:52 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen schweren Verkehrsunfall, unter Beteiligung eines Motorradfahrers in Lohmar auf der B507 in Höhe Gebermühle informiert. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wollte ein 20jähriger Lohmarer mit seinem Pkw aus der Straße Gebermühle, nach links in die B507 Richtung Neunkirchen-Seelscheid einbiegen. Hierbei übersah er zwei herannahende Motorradfahrer, die Richtung Lohmar-Donrath unterwegs waren. Einer der beiden Motorradfahrer konnte nach rechts ausweichen. Der zweite Motorradfahrer, versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte hierbei aber mit dem Pkw des UB 01 und kam zu Fall. Der 32jährige Motorradfahrer aus Köln wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde die B507 zwischen Donrath und Polhausen komplett gesperrt. (DS)

