Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall wegen ...

Verkehrsunfall wegen rollendem Autorad auf der Fahrbahn

Siegburg - Am Montag, 24.09.2018 gegen 08:50 Uhr war ein 52-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 56 von Siegburg-Stallberg in Richtung Neunkirchen-Seelscheid (Pohlhausen) unterwegs. In der Ortslage Siegburg-Schreck rollte ihm plötzlich ein einzelnes Pkw-Rad entgegen. Der 52-Jährige musste dem Rad ausweichen und prallte rechts gegen einen Bordstein. Das "freilaufende Autorad" prallte noch gegen das Heck seines roten Peugeot Kleinwagens und rollte dann in die angrenzende Wiese. Der Nümbrechter konnte seine Fahrt trotz leichter Schäden am Auto fortsetzten. Am Folgetag erstattete er Anzeige. Woher das Autorad stammt und aus welchem Grund es über die Bundesstraße rollte, ist bislang völlig unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de