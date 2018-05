Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsunfall zwischen ...

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer

Hennef-Warth - Am Samstag, dem 12.05.2018 um 19:46 Uhr wurde der Polizeileitstelle über Notruf ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw in Hennef an der Einmündung Wippenhohner Straße / L125 gemeldet. Aufgrund der vorliegenden Informationen wurden neben einem Streifenwagen auch ein Rettungswagen und ein Notarzt durch die Rettungsleitstelle entsandt. Als Notarzt wurde der Christoph 3 entsandt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der 58jährige Unfallverursacher die Wippenhohner Straße aus Söven kommend und wollte dieser nach links in Richtung Hennef-Warth folgen. An dieser Stelle hätte er die Vorfahrt des Querverkehrs beachten müssen. Er übersah beim Abbiegen nach links offensichtlich den 54jährigen Motorradfahrer, der von Hennef Warth in Richtung Hennef-Lanzenbach unterwegs war. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Motorradfahrer zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurden die Wippenhohner Straße und die L125 für ca. 40 Minuten in alle Richtungen gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. (DS)

