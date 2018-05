Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Verletzte Frau in Eitorf ...

Verletzte Frau in Eitorf gibt Rätsel auf - Neue Ermittlungsergebnisse

Eitorf - Nachdem am 28.05.2018 gegen 22:30 Uhr eine schwer verletzte 54-jährige Frau an einem Waldweg in Eitorf-Mierscheid aufgefunden wurde, hat die Polizei inzwischen neue Ermittlungsergebnisse. Das Verletzungsbild deutete nach der ersten Bewertung auf ein Unfallgeschehen hin. Somit wurde das Verkehrskommissariat federführend mit den weiteren Ermittlungen betraut. Die erweiterte Spurensuche und Analyse der Ermittler vor Ort sowie das Verletzungsbild begründeten den Verdacht, dass die 54-Jährige wahrscheinlich in der Nähe des Auffindeortes unglücklich gestürzt sein musste. Dies bestätigten schließlich auch die ersten Bewertungen einer Gerichtsmedizinerin, welche in Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten die Verletzungen und medizinischen Unterlagen der 54-Jährigen begutachtete. Vorbehaltlich der abschließenden rechtsmedizinischen Bewertung sind die schweren Verletzungen der Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Fremdeinwirkung als Folge eins Sturzes entstanden.(Ri)

