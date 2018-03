Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Vier Leichtverletzte bei ...

Vier Leichtverletzte bei Unfall mit Notarztfahrzeug

Troisdorf - Am 23.03.2018 gegen 10:00 Uhr war ein mit drei Personen besetztes Notarztfahrzeug auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf von Sieglar in Richtung Siegburg unterwegs. Es handelte sich um eine Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn zu einem internistischen Notfall. Das Fahrzeug war besetzt mit einer 48-jährigen Notärztin und zwei Rettungsassistenten im Alter von 29 und 33 Jahren. In Höhe der Einmündung zur Saarstraße hatte ein vorausfahrender Lkw-Fahrer seine Fahrt verlangsamt und war rechts ran gefahren. Um an diesem Laster vorbei zu fahren, musste der Fahrer des Einsatzfahrzeugs über eine Sperrfläche in der Fahrbahnmitte fahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Peugeot, der von einem 78-jährigen Troisdorfer gefahren wurde. Warum der entgegenkommende Fahrer unberechtigt die Sperrfläche benutzte, ist noch ungeklärt. Der 78-Jährige und die 3 Insassen des Notarztwagens wurden leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Zum Unfallhergang gibt es derzeit uneinheitliche Zeugenangaben. Demnach soll der 78-jährige Troisdorfer entweder ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt haben, oder aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Sperrfläche getragen worden sein. Der Fahrer selbst konnte zum Unfallhergang keine Angaben machen. Die Unfallaufnahmegruppe der Polizei Rhein-Sieg hat vor Ort die Ermittlungen und Spurensicherung übernommen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.(Ri)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de