Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Vorfahrtsverstoß mit drei ...

Vorfahrtsverstoß mit drei Leichtverletzten

Eitorf - Am Montagmorgen (12.03.2018) gegen 08.00 Uhr sind auf der Bahnhofstraße in Eitorf zwei LKW zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 37-jähriger Hennefer war gemeinsam mit seinem 24-jährigen Beifahrer in einem weißen Ford Kleintransporter auf der bevorrechtigten Bahnhofstraße in Richtung Hennef unterwegs. An der Einmündung zum Spinnerweg übersah ein 52-jähriger Iveco-Fahrer aus Windeck den weißen Transporter und fuhr mit seinem LKW vom untergeordneten Spinnerweg auf die Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich kollidierten die LKW und der Iveco kam in einem gegenüberliegenden Metallzaun zum Stehen. Der 52-Jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Ford Transporters wurden ebenfalls leicht verletzt, brauchten aber keine ärztliche Behandlung am Unfallort. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 10.000 Euro. (Bi)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de