Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Wirt vertreibt ...

Wirt vertreibt mutmaßlichen Einbrecher

Siegburg - Durch verdächtige Geräusche wurde der Wirt einer Gaststätte in der Samstagnacht (02.06.2018) gegen 00.30 Uhr auf einen Einbruchsversuch in sein Lokal aufmerksam. Der Restaurantchef, der über der Gaststätte in der Aulgasse in Siegburg wohnt, hörte, wie ein Unbekannter eine, zur "Steinbahn" gelegene, Nebeneingangstür mit einem Brecheisen aufbrach. Der mutmaßliche Einbrecher bemerkt den Zeugen und flüchtete ohne Beute in Richtung der "Steinbahn". Die Fahndung nach dem circa 180 cm großen, kurzhaarigen, Täter verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 mit der Polizei in Siegburg in Verbindung zu setzen. (Bi)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de