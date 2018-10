Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Wohnungseinbrecher nehmen ...

Wohnungseinbrecher nehmen Auto mit: Festnahme in Wesseling

Sankt Augustin - Kurz nachdem wir über den Einbruch bei einem älteren Ehepaar in Sankt Augustin in der Montagnacht (01.10.2018) berichtet hatten, meldeten sich die Kollegen der Polizei im Rhein-Erft-Kreis: Die beiden 34 und 45 Jahre alten Einbrecher konnten heute Morgen (02.10.2018) mit dem gestohlenen Auto und dem Diebesgut in Wesseling festgenommen werden. (Bi)

Link zur Pressemitteilung der Polizei im Rhein-Erft-Kreis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4077455

