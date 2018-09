Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Zwei Motorradfahrer beim ...

Zwei Motorradfahrer beim Überholen verunglückt

Much - Am 15.09.2018 gegen 11:50 Uhr waren eine 59-jährige Motorradfahrerin aus Ennepetal und ein 55-jährige Kölner auf ihren Motorrädern in Much unterwegs. Sie fuhren auf der Landstraße 350 von Much-Neßhoven in Richtung Bröleck. Kurz vor der Einmündung Hoffnungstal 12 hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau aus mehreren Fahrzeugen gebildet, weil ein 76-jähriger Mucher auf seinem Traktor mit Anhänger nach links in die Einmündung abbiegen wollte. Die beiden Biker überholten die Fahrzeugschlange und realisierten offenbar zu spät, dass der Traktor abbog. Die Zweiradfahrer versuchten vergeblich über den parallel verlaufenden Radweg auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Traktor, bei dem beide Motorradfahrer stürzten. Glücklicherweise wurden die 59-Jährige und der 55-Jährige nur leicht verletzt. Sie kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten.(Ri)

