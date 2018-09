Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 18-jähriger ...

18-jähriger Fahranfänger schläft ein und kracht in parkende Autos

Hilchenbach - Ein 18-jähriger Fahranfänger kollidierte in der Nacht zu Samstag gegen 04.40 Uhr in Hilchenbach-Allenbach infolge eines Sekundenschlafs in einem langgezogenen Kurvenbereich des Ginsterwegs mit drei dort geparkten Pkw. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Gegen den Fahranfänger wurde ein Anzeige gefertigt.

