Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 2 Einbrüche in ...

2 Einbrüche in Kleingartenanlage

Siegen - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim der Kleingartenanlage "Am Sender" ein. Außerdem wurde dort noch eine Gartenhütte aufgebrochen und daraus ein Stromaggregat entwendet. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

