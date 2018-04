Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 24-Jährige überschlägt ...

24-Jährige überschlägt sich mit PKW

Burbach - Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr kam eine 24-jährige Opel-Fahrerin in Burbach von der B 54 ab und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet sie ins Schleudern und ihr Fahrzeug überschlug sich. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Ihre vierjährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt. Der Opel erlitt Totalschaden.

