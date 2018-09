Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 3.700 Euro teures ...

3.700 Euro teures Fahrrad aus Keller entwendet

Freudenberg - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Freudenberg-Niederheuslingen in der Landenbergstraße ein rund 3.700 Euro teures grau-blaues Fahrrad der Marke Cube. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

