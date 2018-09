Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 3 x Diebstahl von ...

3 x Diebstahl von teuren Werkzeugmaschinen aus Lieferwagen / Tatorte in Eiserfeld, Niederschelden und Neunkirchen

Siegen / Neunkirchen - Unbekannte brachen am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag drei Lieferwagen bzw. Kleintransporter auf und entwendeten jeweils darin befindliche teure Werkzeug- bzw. Arbeitsmaschinen. Die Tatorte befinden sich in Siegen-Eiserfeld im Mittelweg, in Siegen-Niederschelden in der Heinrich-Schütz-Straße und in Neunkirchen- Salchendorf in der Rensdorfstraße. Insgesamt beträgt der Wert der erbeuteten Gegenstände rund 4.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des jeweiligen Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

