Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 5.000 Euro Schaden ...

5.000 Euro Schaden durch Graffiti

Freudenberg - Unbekannte besprühten am Mittwochabend eine komplette Hauswand in der Krottorfer Straße in Freudenberg mit Graffiti und richteten dabei einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Schmierfinken und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

