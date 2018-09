Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / ...

Asphaltschneidemaschine zur Mittagszeit entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freudenberg - Am Donnerstagmittag (06.09.2018) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine sogenannte Asphaltschneidemaschine von einer Baustelle an der Alten Poststraße. Diese Maschine, in der Größe und im Aussehen vergleichbar mit einer Rüttelplatte mit zusätzlichen Rädern und einer Trennscheibe, wurde durch die Diebe vermutlich in einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Durch aufmerksame Zeugen wurde im Tatzeitraum ein weißer Sprinter mit einem ausländischen Kennzeichen beobachtet, der mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 5 sind nun an Hinweisen zu diesem und natürlich auch zu anderen verdächtigen Fahrzeugen oder auch Personen interessiert. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0271-7099-0 bei der Polizei.

