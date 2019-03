Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / 81-jähriger missachtet ...

81-jähriger missachtet Vorfahrt: Rollerfahrerin verletzt

Siegen - Am Donnerstag (21.03.2019) ist es auf der Achenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Auto eines Seniors und einer 22-jährigen Rollerfahrerin gekommen. Gegen 14:40 Uhr bog der 81-Jährige aus der Straße "Papierfabrik" auf die Achenbacher Straße ein, auf der sich die Rollerfahrerin in Richtung Heidenberg befand. Die schmale Silhouette des Zweirades hatte der Autofahrer nicht bemerkt, so dass es zu einer Kollision kam, wodurch die 22-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass für den Roller kein Versicherungsschutz vorlag und die junge Frau Drogen mit sich führte. Die Dame wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Roller und Drogen wurden sichergestellt. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet.

