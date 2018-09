Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Abbiegeunfall: 2 x ...

Abbiegeunfall: 2 x Kliniktransport und 20.000 Euro Schaden

Bad Berleburg - Eine 56-jährige Polo-Fahrerin übersah am Sonntag um 17.30 Uhr in Bad Berleburg-Sassenhausen bei einem Abbiegevorgang von der Eder-Lahn-Straße auf die L 718 einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Motorradfahrer aus Großbritannien. Bei dem dann folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vorsorglich einer Klinik zugeführt. Der bei dem Unfall verletzte Brite wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/