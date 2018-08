Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Astra-Fahrer ...

Astra-Fahrer durchbricht Sportlerheim und landet vor Billardtisch

Netphen - Ein 28-jähriger Opel Astra-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen um kurz vor zehn Uhr in Netphen-Salchendorf die K 11 aus Rudersdorf kommend in Richtung Salchendorf. Bei einem Überholvorgang tauchte in Höhe des Sportplatzes Salchendorf plötzlich Gegenverkehr auf. Infolgedessen wich der Astra-Fahrer zur Seite aus, überfuhr dabei zunächst den asphaltierten Vorplatz des Sportheims und eine unbefestigte Grünfläche. Nach über 40 Meter durchfuhr er alsdann einen Metallzaun und prallte fünf Meter weiter schließlich in die Außenmauer des Sportheims SV Germania Salchendorf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 30 Zentimeter starke gemauerte Außenwand des Sportheims komplett durchbrochen. Im Inneren des Gebäudes wurde ein dort aufgestellter Billardtisch mehrere Meter verschoben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der 28-jährige Pfälzer blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt.

