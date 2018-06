Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Auffahrunfall: 3 ...

Auffahrunfall: 3 Leichtverletzte, 18000 Euro Sachschaden

Siegen - Eine 26-jährige Smart-Fahrerin bemerkte am Freitagmorgen einen Rückstau zu spät, der sich gegen 10.30 Uhr im Bereich der Abfahrt von der HTS in Richtung Siegerlandhalle gebildet hatte. Die junge Frau fuhr deshalb auf einen PKW auf, der dabei so weit nach vorne geschoben wurde, dass er noch mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Bei dem Unfall wurden die 26-Jährige und zwei weitere Personen leicht verletzt. Der Smart musste anschließend abgeschleppt werden.

