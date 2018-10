Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Auto-Lack zerkratzt: ...

Auto-Lack zerkratzt: 800 Euro Schaden

Netphen - Unbekannte zerkratzen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Netphen in der Lahnstraße mutwillig den Lack eines dort geparkten grauen Opel Corsa. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

