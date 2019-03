Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Auto rutscht gegen ...

Auto rutscht gegen Bahnschranke

Bad Laasphe - Ein 41-jähriger Autofahrer geriet am Dienstag gegen 05.30 Uhr in Bad Laasphe-Feudingen auf der zu diesem Zeitpunkt glatten Fahrbahn der L 632 bei einem Bremsvorgang vor dem Bahnübergang "Hermannsteg" ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der dortigen Bahnschrankenanlage. Nach dem Aufprall rutschte der PKW noch in einen gegenüberliegenden Straßengraben, wo er dann zum Stillstand kam. Der 41-Jährige zog sich bei dem Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu. Schadensbilanz: über 8.000 Euro.

