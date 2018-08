Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Automatenknacker ...

Automatenknacker hinterlassen 5000 Euro Schaden in Spielhalle

Neunkirchen - In der Nacht zu Samstag - gegen 03.40 Uhr - brachen Unbekannte in Neunkirchen in eine Spielhalle an der Kölner Straße ein. Im Gebäudeinneren brachen sie anschließend mehrere Spielautomaten auf und entwendeten darin befindliches Bargeld. Allein der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

