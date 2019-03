Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Beleuchtung hinterm ...

Beleuchtung hinterm Theater beschädigt

Siegen - Zwischen der Sieg und dem Apollo-Theater sind Teile der dort installierten Beleuchtung von Zerstörungswütigen beschädigt worden. In der Nacht zu Montag (26.03.2019) traten nach ersten Erkenntnissen Unbekannte zwei Außenlampen um, eine dritte steht nicht mehr fest in ihrer Verankerung. Der Schaden wird auf 1.500,-- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 4 in Siegen unter der Nummer 0271-7099-0 entgegen.

