Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Betrunken hinterm ...

Betrunken hinterm Steuer erwischt

Kreuztal - Durch Beamte der Polizeiwache Kreuztal wurde in den frühen Morgenstunden des 02.12.2018 ein 26jähriger Fahrzeugführer auf der Eichener Straße in Kreuztal angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnten deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommem und der Führerschein sichergestellt wurde.

