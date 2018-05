Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Betrunken hinterm Steuer

Betrunken hinterm Steuer

Wilnsdorf - Durch Beamte der Polizeiwache Wilnsdorf wurde am frühen Sonntagmorgen ein 21jähriger Fahrzeugführer im Bereich der L 722 zwischen den Ortschaften Rudersdorf und Wilnsdorf aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Er fuhr auffallend langsam und dazu immer wieder mit deutlich sichtbaren Schlangenlinien. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lag weit über 1 Promille, so dass dem Mann auf der Polizeiwache in Wilnsdorf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

