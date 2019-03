Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Brand eines Pkw

Brand eines Pkw

Siegen - Am frühen Samstagmorgen, 02.03.2019, 00:35h, kam es an der Marienborner Straße im Siegener Stadtbezirk Hain zu einer Straftat. Während der Besitzer eines Pkw eine Feierlichkeit eines nahegelegenen Rockerclubs besuchte, wurde das Kraftfahrzeug in Brand gesetzt und dabei total zerstört. Es entstand erheblicher Schaden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen laufen.

