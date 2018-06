Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Brand mit hohem ...

Brand mit hohem Sachschaden

Burbach - Im Lackierbereich einer in Burbach in der Carl-Benz-Straße ansässigen Firma kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brandgeschehen mit beträchtlichem Sachschaden.

Die Polizei erhielt um kurz nach drei Uhr über die Feuerwehrleitstelle Kenntnis von dem Feuer. Als die daraufhin entsandten Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, schlugen aus dem Hallendach bereits Flammen und Rauchschwaden stiegen auf.

Die Firmenmitarbeiter befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits alle in einem sichereren Bereich außerhalb der betroffenen Halle. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren bereits eingetroffen und mit Löscharbeiten beschäftigt. Das eigentliche Feuer in der Lackiererei war relativ schnell unter Kontrolle und konnte nach ca. 1 Stunde gelöscht werden.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Brandursache.

