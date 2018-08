Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Clevere kleine ...

Clevere kleine Sherlock Holmes

Bad Laasphe - Zwei 10-jährige Jungs entpuppten sich am vergangenen Freitag in Bad Laasphe als sehr aufmerksame, clevere Detektive.

Gegen 11.30 Uhr waren die beiden Knaben mit ihren Fahrrädern in Bad Laasphe "In der Stockwiese" unterwegs. Dort beobachteten sie dann, wie ein älterer PKW-Fahrer im Bereich des Bahnübergangs einen vor ihm stehenden PKW überholte, dabei jedoch über eine Verkehrsinsel brauste und ein darauf montiertes Verkehrszeichen samt Standfuß regelrecht "über den Haufen" fuhr.

Nur wenige Minuten später erschienen die beiden Buben auf der Polizeiwache in Bad Laasphe und meldeten dort die soeben von ihnen beobachtete Unfallflucht. Dabei konnten sie der Polizei nicht nur das fast vollständige Kennzeichen des unfallflüchtigen PKW und die Beschreibung des Fahrers abliefern, sondern sogar noch dessen Fluchtrichtung (Ludwig-Koch-Center).

Nachdem die Polizisten die "Anzeige" der beiden Detektive aufgenommen hatten, machte sich unverzüglich eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg zu der beschriebenen Unfallörtlichkeit und fand dort ein zu den Angaben der beiden Sherlock Holmes absolut passendes und korrespondierendes Unfallspurenbild vor.

Alsdann ging es für die Polizisten zum Ludwig-Koch-Center. Dort jedoch - oh Wunder ! - wurden sie bereits von den beiden kleinen Detektiven auf ihren Fahrrädern erwartet. Und - wenn wundert´s jetzt noch? - das unfallflüchtige Fahrzeug hatten die beiden klugen Spürnasen auf einem dortigen Supermarktparkplatz natürlich auch schon längst entdeckt.

Tja, super Mitarbeit der beiden Jungs! Das kann man wohl nicht anders sagen. Und so konnten die amtlichen Fahnder und ihre "ehrenamtlichen" Helfer gemeinsam einen tollen und vor allem schnellen Ermittlungserfolg verbuchen. Immerhin war bei dem Unfall ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro entstanden.

Und wenn man so fleißige und kluge Helfer und Detektive hat, die einem fast die ganze Arbeit abnehmen, was bleibt dann für die Polizei noch übrig? Natürlich: Der lästige Papierkram...sprich Anzeigenerstattung gegen den Unfallflüchtigen, Unfallskizzen fertigen etc. pp.

Von diesen Arbeiten waren unsere kleinen Detektive natürlich befreit. Denn als die Beamten diese Formalitäten in ihrem Büro erledigten, da waren die beiden Jungs auf ihren Fahrrädern schon längst wieder unterwegs zu neuen Abenteuern...

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -