Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Couragiertes Pärchen ...

Couragiertes Pärchen hält Autoknacker fest

Siegen - Ein aufmerksames und couragiertes Pärchen ertappte am Freitagmorgen gegen 11 Uhr einen PKW-Aufbrecher in Siegen-Weidenau "Am Eichenhang" auf frischer Tat. Der Autoknacker hatte bereits bei einem dort geparkten VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen und hing nun mit seinem Oberkörper halb in dem Fahrzeug, dabei bereits mehrere Portmonees und ein Ipad in der Hand haltend. Dem Pärchen gelang es, den Übeltäter bis zum Eintreffen der Polizei erfolgreich festzuhalten. Die Polizei nahm den wohnsitzlosen 44-Jährigen vorläufig fest und führte ihn der Wache zu.

